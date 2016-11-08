У Росії порушили чергову кримінальну справу проти Збройних сил України

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СК Росії розслідує діяльність вищого політичного і військового керівництва України

В Росії Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти Збройних сил України за нібито обстріли житлових і адміністративних будівель в Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті СК РФ.

«У період з 4 по 6 лютого поточного року особами з числа військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії України на території Донецької області проведені численні артилерійські обстріли, в результаті яких пошкоджено десятки житлових будинків і адміністративних будівель, а також лінії електропередач і залізничний рухомий склад», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом управління з розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни ГСУ СК Росії, порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни ).

«Київська влада продовжує незаконно, в порушення мінських домовленостей і що випливають із них зобов'язань про припинення вогню, активно нарощувати свою військову присутність уздовж лінії зіткнення, стягуючи туди додаткові сили, в тому числі підрозділу 79-ї окремої десантної штурмової бригади, а також націоналістичні батальйони «Донбас» і полку «Азов», - вважають в СК РФ.

Крім цього, СК веде кримінальні справи щодо вищого політичного і військового керівництва України, яке віддавало і виконувало «злочинні накази на знищення мирного населення». Як повідомляється, серед фігурантів кримінальних справ - міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генерального штабу Міністерства оборони України Віктор Муженк, а також колишній командир Сухопутних військ Збройних сил України Анатолій Пушняков і чинний командир Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко.

Нагадаємо, минулої доби штаб АТО заявив, що бойовики здійснили 78 ворожих обстрілів, одного українського військового було поранено.

Також за попередню добу ОБСЄ зафіксувала близько 1,3 тис. порушеньперемир’я.

Як повідомлялося, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.



