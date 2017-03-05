У Росії провели обшуки на фірмах, пов'язаних із Пінчуком – ЗМІ

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Віктор Пінчук

МВС Росії розслідує фінансову схему, в якій фігурує бізнесмен

У Росії в рамках розслідування справи про виведення грошей страхувальників в офшори пройшла серія обшуків і виїмок в компаніях, пов'язаних із українським підприємцем Віктором Пінчуком.

Про це повідомляє «Росбалт» із посиланням на власні джерела.

«За версією слідства, в 2013 році понад 1 млрд рублів коштів страхувальників були викрадені і виведені в кіпрські офшори. Головним фігурантом розслідування є бізнесмен Віктор Пінчук - зять екс-президента України Леоніда Кучми. Саме він контролював діяльність ВСАТ «Росія» з 2009 року», - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, слідчі підозрюють Пінчука в використанні коштів клієнтів російських страхових фірм для фінансування виборчих кампаній Петра Порошенка в Україні і Хілларі Клінтон в США.

Як зазначається, обшуки були проведені в ряді колишніх менеджерів «Росії», в офісах фірм, пов'язаних з цією компанією, а також у великому адвокатському бюро, що представляло інтереси страховиків.

Пінчук опинився в центрі уваги медіа 30 грудня 2016 року, коли в колонці для видання The Wall Street Journal закликав українців піти на «хворобливі компроміси» заради досягнення миру. Зокрема, він запропонував відмовитися на найближчий час від перспектив вступу в Європейський союз, забути про членство в НАТО, провести вибори на окупованих територіях і не наполягати на поверненні Криму.