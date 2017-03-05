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    У Росії провели обшуки на фірмах, пов'язаних із Пінчуком – ЗМІ

    • Сьогодні, 16:33
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    Віктор Пінчук
    Віктор Пінчук

    МВС Росії розслідує фінансову схему, в якій фігурує бізнесмен

    У Росії в рамках розслідування справи про виведення грошей  страхувальників в офшори пройшла серія обшуків і виїмок в компаніях, пов'язаних із українським підприємцем Віктором Пінчуком.

    Про це повідомляє «Росбалт» із посиланням на власні джерела.

    «За версією слідства, в 2013 році понад 1 млрд рублів коштів страхувальників були викрадені і виведені в кіпрські офшори. Головним фігурантом розслідування є бізнесмен Віктор Пінчук - зять екс-президента України Леоніда Кучми. Саме він контролював діяльність ВСАТ «Росія» з 2009 року», - йдеться в повідомленні.

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    За даними агентства, слідчі підозрюють Пінчука в використанні коштів клієнтів російських страхових фірм для фінансування виборчих кампаній Петра Порошенка в Україні і Хілларі Клінтон в США.

    Як зазначається, обшуки були проведені в ряді колишніх менеджерів «Росії», в офісах фірм, пов'язаних з цією компанією, а також у великому адвокатському бюро, що представляло інтереси страховиків.

    Пінчук опинився в центрі уваги медіа 30 грудня 2016 року, коли в колонці для видання The Wall Street Journal закликав українців піти на «хворобливі компроміси» заради досягнення миру. Зокрема, він запропонував відмовитися на найближчий час від перспектив вступу в Європейський союз, забути про членство в НАТО, провести вибори на окупованих територіях і не наполягати на поверненні Криму.

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