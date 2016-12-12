У «Самопомочі» розкритикували комітет з питань безпеки і оборони

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Комітет з питань безпеки і оборони виключає Савченко за те, що сам дуже часто вчиняє, зазначила Сироїд

Комітет з питань безпеки і оборони вже два роки не може доопрацювати процедуру визнання організацій терористичними.

Про це в ефірі «5 каналу» у програмі «Інформаційний день» заявила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд (пройшла за списком «Об'єднання «Самопоміч»).

«Комітет з питань безпеки і оборони виключає Надію Савченко за те, що сам дуже часто вчиняє. Тому що насправді в комітет саботажу військової реформи, саботажу фінансування армії, саботажу легалізації процесу, який би дозволив визнати організації («ЛНР», «ДНР» – ред.) терористичними… От є проект про визнання організацій терористичними, скоро третій рік піде, як цей закон лежить у комітеті. Його просила Служба безпеки України для того, щоб мати процедуру, яка б дозволила визнати «Л/ДНР» терористичними організаціями», – заявила Сироїд.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Іван Вінник просить СБУ перевірити Надію Савченко за попередньою кваліфікацією ст. 111 державна зрада.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу.

Також Савченко стверджує, що її слова про відмову від Криму заради Донбасу «перекрутили».

Як повідомлялось, скандальне висловлювання Савченко щодо Криму отримало в українському суспільстві широкий резонанс. Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі. Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!» – зазначила вона.