У штабі АТО відзвітували про втрати українських військ на Донбасі

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Втрати в зоні АТО

Минулої доби п'ять українських військовослужбовців загинули, 14 були поранені або травмовані

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули п’ятеро українських військовослужбовців, 14 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій сили антитерористичної операції понесли втрати: п'ять українських військовослужбовців загинули, 14 були поранені або травмовані», - сказав він.

Мотузяник зазначив, що майже всі ці втрати сталися в результаті боїв у промзоні Авдіївки.

Нагадаємо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних.