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    У Словаччині в ДТП потрапило майже 40 авто

    • Сьогодні, 14:34
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    <span>ДТП сталася на швидкісній трасі D1 в Татрах</span>
    Фото: HN Online.sk
    ДТП сталася на швидкісній трасі D1 в Татрах

    Травмовано 25 осіб

    У Словаччині через негоду сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю близько 40 автомобілів, є потерпілі. Про це повідомляє місцеве видання HN Online.sk.

    За інформацією прес-служби рятувальної служби Словаччини, через сильну заметіль в аварію потрапило від 30 до 40 автомобілів. Масова ДТП сталася на швидкісній трасі D1 в Татрах.

    Унаслідок аварії травмовано 25 осіб, двох з них серйозно, у шести людей помірні травми і 17 людей дістали легкі поранення. Крім того, наголошується, що на даний момент ділянку дороги від Попрад до Яновців перекрито в обох напрямках.

    Згідно з повідомленням видання Аktuality.sk, учасників ДТП забезпечено теплими ковдрами, чаєм та їжею.

    Як повідомляв «Главком», через негоду в Україні залишаються знеструмленими 500 населених пунктів. 

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