У Словаччині в ДТП потрапило майже 40 авто

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Фото: HN Online.sk ДТП сталася на швидкісній трасі D1 в Татрах

Травмовано 25 осіб

У Словаччині через негоду сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю близько 40 автомобілів, є потерпілі. Про це повідомляє місцеве видання HN Online.sk.

За інформацією прес-служби рятувальної служби Словаччини, через сильну заметіль в аварію потрапило від 30 до 40 автомобілів. Масова ДТП сталася на швидкісній трасі D1 в Татрах.

Унаслідок аварії травмовано 25 осіб, двох з них серйозно, у шести людей помірні травми і 17 людей дістали легкі поранення. Крім того, наголошується, що на даний момент ділянку дороги від Попрад до Яновців перекрито в обох напрямках.

Згідно з повідомленням видання Аktuality.sk, учасників ДТП забезпечено теплими ковдрами, чаєм та їжею.

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