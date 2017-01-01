У США спростували інформацію щодо пом’якшення санкцій проти російського ФСБ

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Речник Білого дому Шон Спайсер

У Білому домі зміни в документах назвали «звичайною практикою»

Зміни в документах щодо санкцій відносно ФСБ не є їх пом'якшенням. Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер, пише Reuters.

«Це, як я розумію, звичайна практика Мінфіну, яка досить часто уточнює специфічні питання після введення санкцій», - пояснив він.

Прес-секретар Білого дому підкреслив, що «це звичайна практика для Мінфіну, коли санкції введені, повернутися і уточнити певні винятки для різних галузей промисловості або товарів і сфер діяльності».

На питання журналістів про те, чи є даний крок пом'якшенням політики по відношенню до Росії Спайсер сказав: «Ні, це не так».

Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що США дещо пом’якшили санкційний режим проти ФСБ Росії. Зокрема повідомлялось, що дозволяються операції, які були заборонені указами президента США від 1 квітня 2015 року та 28 грудня 2016 року.