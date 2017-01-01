  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США спростували інформацію щодо пом’якшення санкцій проти російського ФСБ

    • Вчора, 21:21
    • Розсилка
    Речник Білого дому&nbsp;Шон Спайсер
    Речник Білого дому Шон Спайсер

    У Білому домі зміни в документах назвали «звичайною практикою»

    Зміни в документах щодо санкцій відносно ФСБ не є їх пом'якшенням. Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер, пише Reuters.

    «Це, як я розумію, звичайна практика Мінфіну, яка досить часто уточнює специфічні питання після введення санкцій», - пояснив він.

    Читайте також

    Прес-секретар Білого дому підкреслив, що «це звичайна практика для Мінфіну, коли санкції введені, повернутися і уточнити певні винятки для різних галузей промисловості або товарів і сфер діяльності».

    На питання журналістів про те, чи є даний крок пом'якшенням політики по відношенню до Росії Спайсер сказав: «Ні, це не так».

    Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що США дещо пом’якшили санкційний режим проти ФСБ Росії. Зокрема повідомлялось, що дозволяються операції, які були заборонені указами президента США від 1 квітня 2015 року та 28 грудня 2016 року.

    Джерело: 112 Україна
    Читайте також
    США ФСБ санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ