У Стамбулі перед консульством Нідерландів відбувається акція протесту

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Фото: Anadolu

Декілька десятків громадян вийшли на протест з турецькими прапорами

Перед генконсульством Нідерландів в Стамбулі відбувається акція протесту проти рішення нідерландського уряду заборонити візити глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу і міністра у справах сім'ї та соціальної політики Фатми Бетуль Сайан Кайі для зустрічей з турецької діаспорою, передає агентство Anadolu.



Учасники акції тримають прапори Туреччини у руках. Перед будівлею генконсульства встановлені поліцейські кордони. Поліція Стамбула посилила заходи безпеки.



Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонили посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.



У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.



МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.