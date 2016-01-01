Напад у Берліні: справжній злочинець досі на волі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наїзд вантажівки на натовп людей у Берліні

Поліція заявила, що затримала не ту людину

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. Про це повідомляє Die Welt із посиланням на джерела в силах безпеки.

«Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.

У поліції припускають, що затриманий за підозрою у скоєнні нападу пакистанець, можливо, не причетний до вбивства водія.

За інформацією видання, справжній злочинець усе ще перебуває на волі та, можливо, озброєний.

«Справжній убивця озброєний та все ще на волі і може скоїти нові напади», – заявили у поліції.

Раніше повідомлялося, що 23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

Джерело: Європейська правда