У Німеччині назвали ім’я чоловіка, який скоїв теракт на берлінському ярмарку

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За кермом вантажівки, яка вбила 12 осіб, перебував 23-річний пакистанець

У скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні підозрюють пакистанця Наведа Бі, передає BBC.

«Німецькі ЗМІ оприлюднили особу підозрюваного, посилаючись на правоохоронні органи, це 23-річний пакистанець на ім’я Навед Бі», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, Навед Бі народився 1 січня 1993 року, раніше був відомий поліції через дрібні правопорушення з використанням різних імен. Жив у будівлі для біженців, яку раніше використовував аеропорт «Темпельхоф».

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

«Особливо буде важко, якщо підтвердиться, що це зробив чоловік, який попросив у Німеччини про захист і притулок. Це буде особливо неприємно для багатьох німців, які щодня надають допомогу тим біженцям і людям, які дійсно потребують нашого захисту і прагнуть інтегруватися в нашу країну», – цитує Suddeutsche Zeitnung Меркель.

Глава німецького уряду висловила співчуття жертвам того, що сталося, і подякувала поліції, рятувальникам і слідчим. Меркель заявила, що цю пригоду буде розслідувано, а винних – покарано.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.