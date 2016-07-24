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    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима

    • Вчора, 14:46
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    Пограбування банкомату в Сумах
    Пограбування банкомату в Сумах

    Поліція припускає, що банкомат пошкодив вибух газу

    У Сумах злодії підірвали банкомат у магазині й утекли з двома касетами грошей.

    Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

    «Працівники поліції охорони, прибувши на спрацювання сигналізації одного з магазинів по вулиці Харківській, виявили обікрадений банкомат. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала розшук злочинців», – зазначають правоохоронці.

    Як повідомляється, сигнал до поліції надійшов 4 січня о 4-й годині ранку.

    Під час огляду місця пригоди встановлено, що з банкомату зникли дві касети з грошима. Сума збитків встановлюється.

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    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима
    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима
    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима
    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима
    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима
    У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима

    На думку правоохоронців, пошкодження банкомату викликав вибух газу, який злочинці, ймовірно, запустили в корпус апарату.

    Розглядаються й інші версії пригоди.

    Нагадаємо, 3 січня в Сумах стався вибух у багатоповерхівці, загинула людина. Повідомляється, що аварію влаштував сумчанин, який перебуває на психіатричному обліку.

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