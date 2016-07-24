У Сумах злодії підірвали банкомат і втекли з грошима

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Пограбування банкомату в Сумах

Поліція припускає, що банкомат пошкодив вибух газу

У Сумах злодії підірвали банкомат у магазині й утекли з двома касетами грошей.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

«Працівники поліції охорони, прибувши на спрацювання сигналізації одного з магазинів по вулиці Харківській, виявили обікрадений банкомат. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала розшук злочинців», – зазначають правоохоронці.

Як повідомляється, сигнал до поліції надійшов 4 січня о 4-й годині ранку.

Під час огляду місця пригоди встановлено, що з банкомату зникли дві касети з грошима. Сума збитків встановлюється.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України і почали відповідні перевірки.

На думку правоохоронців, пошкодження банкомату викликав вибух газу, який злочинці, ймовірно, запустили в корпус апарату.

Розглядаються й інші версії пригоди.

Нагадаємо, 3 січня в Сумах стався вибух у багатоповерхівці, загинула людина. Повідомляється, що аварію влаштував сумчанин, який перебуває на психіатричному обліку.