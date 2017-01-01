Тимошенко зізналася, що Турчинов – її «найбільший біль»

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Тимошенко і Турчинов

«Стосунків у нас зараз і комунікацій жодних. Я його давно пробачила, але спілкування ніякого немає»

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла про розрив стосунків зі своєю колишньою правою рукою Олександром Турчиновим, пише сайт ТСН.

«Це – мій найбільший біль. Стосунків у нас зараз і комунікацій жодних. Я його давно пробачила, але спілкування ніякого немає», – заявила вона.

Тимошенко згадала, що коли вийшла з в'язниці, біля неї залишилися ті, хто був поруч: «Коли життя так тебе перевіряє і кидає в такі м'ясорубки, а люди кажуть: «Вона вже як політик померла, її немає. І навіщо біля неї бути?» Але знаходяться ті, хто залишається».

За словами нардепа, біля неї залишилися Немиря, Кожемякін, Іван Кириленко, Власенко, Кондратюк, Сенченко, Павловський та всі керівники обласних осередків партії. «Саме тому я змогла пройти шлях реанімації. Бо повертатися з в'язниці надзвичайно важко, це як з того світу», – розповіла Тимошенко.

Раніше Тимошенко розповіла, які у неї насправді були стосунки з Савченко. Вона також стверджує, що не шкодує про газові контракти з Росією 2009 року, а також розказала про свої взаємини з Путіним.