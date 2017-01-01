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    Uber вперше показала свої прибутки

    • Сьогодні, 09:42
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    <span id="result_box" lang="uk"><span>Фото</span><span>:</span> <span>Getty Images</span><br /><span>Компанія</span> <span>Uber</span> <span>вперше</span> <span>відзвітувала</span> <span>про доходи</span></span>
    Фото: Getty Images
    Компанія Uber вперше відзвітувала про доходи

    Чистий прибуток компанії в минулому році склав 6,5 млрд доларів

    Онлайн-сервіс замовлення таксі Uber вперше опублікував свої фінансові показники, згідно з якими в 2016 році прибуток компанії вдвічі перевищив збитки

    Про це повідомляє ВВС.

    Компанія повідомила, що її чистий прибуток в минулому році становив $6,5 млрд, а збиток дорівнював $2,8 млрд.

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    При цьому Uber відмовився надавати інформацію про доходи за перший квартал 2017 року, зазначивши, що всі показники за цей період були на рівні озвучених прогнозів і очікувань.

    Вартість компанії Uber, яка працює в 75 країнах, зараз оцінюється в $68 млрд.

    Оскільки Uber є приватною компанією, то вона, відповідно до закону, не зобов'язана публікувати свої фінансові показники.

    За останні кілька місяців з Uber було пов'язано кілька скандалів. На початку березня компанію несподівано покинув її президент Джефф Джонс, не пропрацювавши на своєму посту і півроку. Висловлювалися припущення, що Джонс прийняв рішення про відхід після того, як йому не запропонували посаду головного операційного директора.

    Однак сайт технічних новин Recode повідомив, що причиною відходу Джонса стали продовжуються в Uber прояви сексизму, замовчування випадків дискримінації за гендерною ознакою і домагання на робочому місці.

    У лютому засновник і глава Uber Тревіс Каланік покинув економічну раду при президентові США Дональда Трампа, після того як на нього обрушився потік критики з боку громадськості і його власних співробітників за те, що він нібито підтримує політику нового американського президента.

    У січні компанія Uber погодилася виплатити $20 млн в рамках врегулювання справи про обман водіїв в США. Федеральна торгова комісія США звинуватила компанію в тому, що вона дурила водіїв щодо розмірів заробітку, на який вони можуть розраховувати, через що вони зазнали збитків.

    Компанія Uber була заснована Каланіком і Гарретом Кемп в 2009 році. Вона дозволяє клієнтам за допомогою програми для мобільного телефону викликати таксі. Додаток швидко стало популярним в зв'язку з тим, що виклик машини через нього виявився значно дешевшим послуги багатьох звичайних сервісів замовлення таксі.

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