Uber вперше показала свої прибутки

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Компанія Uber вперше відзвітувала про доходи

Чистий прибуток компанії в минулому році склав 6,5 млрд доларів

Онлайн-сервіс замовлення таксі Uber вперше опублікував свої фінансові показники, згідно з якими в 2016 році прибуток компанії вдвічі перевищив збитки

Про це повідомляє ВВС.

Компанія повідомила, що її чистий прибуток в минулому році становив $6,5 млрд, а збиток дорівнював $2,8 млрд.

При цьому Uber відмовився надавати інформацію про доходи за перший квартал 2017 року, зазначивши, що всі показники за цей період були на рівні озвучених прогнозів і очікувань.

Вартість компанії Uber, яка працює в 75 країнах, зараз оцінюється в $68 млрд.

Оскільки Uber є приватною компанією, то вона, відповідно до закону, не зобов'язана публікувати свої фінансові показники.

За останні кілька місяців з Uber було пов'язано кілька скандалів. На початку березня компанію несподівано покинув її президент Джефф Джонс, не пропрацювавши на своєму посту і півроку. Висловлювалися припущення, що Джонс прийняв рішення про відхід після того, як йому не запропонували посаду головного операційного директора.

Однак сайт технічних новин Recode повідомив, що причиною відходу Джонса стали продовжуються в Uber прояви сексизму, замовчування випадків дискримінації за гендерною ознакою і домагання на робочому місці.

У лютому засновник і глава Uber Тревіс Каланік покинув економічну раду при президентові США Дональда Трампа, після того як на нього обрушився потік критики з боку громадськості і його власних співробітників за те, що він нібито підтримує політику нового американського президента.

У січні компанія Uber погодилася виплатити $20 млн в рамках врегулювання справи про обман водіїв в США. Федеральна торгова комісія США звинуватила компанію в тому, що вона дурила водіїв щодо розмірів заробітку, на який вони можуть розраховувати, через що вони зазнали збитків.

Компанія Uber була заснована Каланіком і Гарретом Кемп в 2009 році. Вона дозволяє клієнтам за допомогою програми для мобільного телефону викликати таксі. Додаток швидко стало популярним в зв'язку з тим, що виклик машини через нього виявився значно дешевшим послуги багатьох звичайних сервісів замовлення таксі.