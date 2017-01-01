Україна проситиме ЄС посприяти у технічному переобладнанні КПВВ

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Ірина Геращенко вже звернулась до єврокомісара Хрістоса Стиліанідеса

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням сприяти технічному переобладнанню контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі АТО. Про це йшлося під час зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Хрістосом Стиліанідесом.

«Звернулися до європейських колег із проханням сприяти в технічному переобладнанні для переоснащення КПВВ, що допоможе пришвидшити перетин громадянами лінії розмежування і сприятиме боротьбі із корупцією на пропускних пунктах», - написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Також, за її словами, особливу увагу сторони приділили проблемі доступу міжнародних гуманітарних організацій на тимчасово окуповані території, порушенню прав людини на окупованому Донбасі і в Криму, питанню заручників.

«Високий представник ЄК висловив занепокоєння так званою блокадою , яка, на його думку, ускладнює гуманітарну і економічну ситуацію на Донбасі і також б'є по цивільному населенню, яке найбільше страждає від конфлікту». – написала Геращенко.

Нагадаємо, що 20 лютого посол ЄС в Україні Хью Мігареллі та єврокомісар Христос Стиліанідіс відвідали на Донбасі КПВВ «Майорськ», а також ознайомилися з гуманітарною і безпековою ситуацію в регіоні.