Україна та Австралія розпочали співпрацю з дослідження та освоєння Антарктики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антарктика

Нещодавно Україна провела з Австралією успішні переговори про дослідження Антарктики

Україна розпочинає співпрацю з Австралією у новому напрямку - дослідження і освоєння Антарктики. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України в Австралії Микола Кулініч.

«Австралія – антарктична країна, найближча до Антарктики, у них є Антарктичне агентство, вони фактично є основним координатором виконання договору про Антарктиду. А ми є стороною цього договору», - сказав він.

Посол розповів, що певний час тому в Австралії вперше за всю історію була українська делегація на чолі з представником уряду з питань Антарктики (в Секретаріаті договору про Антарктику. – Ред.) Дмитром Чеберкусом. «Вони провели успішні переговори з Австралією», - повідомив він.

Кулініч нагадав, що в України є наукова (антарктична. – «Главком») станція «Академік Вернадський», яку треба її утримувати, завозити туди паливо. «Тож говорили про можливість використання австралійських технологій генерації електроенергетики там, на місці. Знайшли нарешті спільну мову про природоохоронну зону в районі моря Росса. Цей сегмент у нас дуже перспективний», - розповів посол.