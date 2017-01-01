Україна в Радбезі ООН: Сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за хіматаку

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Постпред України при ООН Володимир Єльченко

Постпред України також заявив, що Росія втратила моральне право звинувачувати будь-кого в агресії

Винні у застосування хімічної зброї в Сирії проти мирного населення повинні понести відповідальність.

Про це під час засідання Радбезу ООН заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє Еспресо.TV.

«Сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за застосування хімічної зброї проти мирного населення», - сказав Єльченко.

Він зазначив, це грубе порушення міжнародного права і військовий злочин.

«Базкарність для порушника міжнародного права, який використовує хімічну зброю веде до нових злочинів з його боку. Росія постійно блокує роботу сайту безпеки і це не припустимо», - наголосив постійний представник України при ООН.

Також Єльченко заявив, що Росія втратила моральне право звинувачувати будь-кого в агресії після того, як вона окупувала Крим та розпочала агресію на Донбасі.

Нагадаємо, США, які в квітні головують у Раді безпеки ООН, ініціювали провести засідання Радбезу з приводу подій у Сирії у відкритому форматі.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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