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    Українська армія не обстрілювала окупований Донецьк – штаб АТО

    • Сьогодні, 03:28
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    У прес-центрі штабу АТО спростували черговий фейк

    У штабі АТО спростували інформацію про обстріл українським військовими тимчасово окупованого Донецька. Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці прес-центру штабу АТО.

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    «Зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією. Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам. 
    Поширення таких чуток має лише одну мету – викликати паніку серед мешканців Донецька та посіяти недовіру місцевого населення до Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.

    У штабі АТО попросили інтернет-користувачів «обережно ставитися до інформації, яка носить яскраво провокаційний характер».

    Як відомо, в четвер близько 21:45 в тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Користувачі соцмережі писали, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі. Ряд російських ЗМІ звинуватив Збройні сили України у обстрілі населеного пункту.

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