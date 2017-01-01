Українська армія не обстрілювала окупований Донецьк – штаб АТО

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У прес-центрі штабу АТО спростували черговий фейк

У штабі АТО спростували інформацію про обстріл українським військовими тимчасово окупованого Донецька. Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці прес-центру штабу АТО.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією. Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам.

Поширення таких чуток має лише одну мету – викликати паніку серед мешканців Донецька та посіяти недовіру місцевого населення до Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО попросили інтернет-користувачів «обережно ставитися до інформації, яка носить яскраво провокаційний характер».

Як відомо, в четвер близько 21:45 в тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Користувачі соцмережі писали, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі. Ряд російських ЗМІ звинуватив Збройні сили України у обстрілі населеного пункту.