На Світлодарській дузі загинуло двоє українських військових

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Бійці ЗСУ

Бойовиками було вбито саніструктора та бійця 54-ї бригади

У зоні бойових дій на Донбасі в районі Світлодарської дуги протягом 2 лютого загинули двоє військових, шість бійців було поранено.Про це Громадському розповіла замполіт першого батальйону 54-ї бригади із позивним «Капкан».

За її словами, близько 12 години бойовики почали обстрілювати передові позиції 54-ї бригади в районі Світлодарської дуги з мінометів калібру 120-мм. Під час обстрілу жінка-санінструктор намагалась евакуювати пораненого, однак сама загинула від осколкового поранення. Водій, який мав їх вивозити, також був поранений, зараз він перебуває у реанімації.

Пізніше загинув ще один боєць на передовій позиції під час наступного обстрілу.

Поранених не вдавалось забрати до вечора, оскільки бойовики не припиняли обстріл, не дивлячись на запити української сторони про припинення вогню.

«Ми кілька разів намагались евакуювати поранених, але «сєпари» нам не давали цього зробити. Другого загиблого забрали з позицій аж надвечір. І зараз знову почався обстріл», – розповіли у 54-й бригаді.

Нагадаємо, що нещодавно місія ОБСЄ зафіксувала батарею з п'яти самохідних гаубиць, яка стріляє в напрямку Світлодарська. Місія опублікувала відповідний відеозапис на своєму YouTube-каналі.

Раніше «Главком» повідомляв, що підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в межах лінії розмежування, не порушуючи Мінські домовленості.