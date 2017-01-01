Українська влада планує до кінця року взяти ще $8 млрд кредитів

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Співпраця України та МВФ

У 2018 році співпраця України і МВФ передбачає виділення ще чотирьох траншів

Україна планує до кінця 2017 року отримати 8 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, включаючи ще три транші Міжнародного валютного фонду - в травні на 1,9 мільярда доларів, серпні й вересні - по 1,3 мільярда доларів. Відповідні дані міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

Таким чином, з урахуванням прийнятого Радою директорів Фонду рішення про виділення країні четвертого траншу в 1 мільярд доларів, Україна до 2018 року планує отримати 5,5 мільярда доларів від МВФ.

При цьому, згідно з меморандумом, інші міжнародні партнери, включаючи Євросоюз і США, в 2017 році виділять Україні ще 2,5 мільярда доларів, довівши сумарне фінансування програми EFF у поточному році до 8 мільярдів доларів.

У МВФ потребу України у фінансуванні на поточний рік оцінюють у 12,4 мільярда доларів. З урахуванням залучення Україною 8 мільярдів доларів від Фонду та інших партнерів, ще 4,4 мільярда доларів для покриття потреби у фінансуванні забезпечує реструктуризація боргу за єврооблігаціями, що зменшує боргове навантаження на країну на цю суму.

Також меморандум передбачає залучення поточного року 0,9 мільярда доларів проектного фінансування та вихід України на ринок запозичень для залучення ще 1 мільярд доларів.

У 2018 році співпраця України і МВФ передбачає виділення ще чотирьох траншів - в лютому, травні, серпні та листопаді, кожен об'ємом по 955 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

Ознайомитися з текстом меморандуму між Україною та МВФ можна тут.

Джерело: УНІАН