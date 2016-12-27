Український безпілотник «Фантом» увійшов до трійки кращих бойових машин світу

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У рейтингу найцікавіших новинок у світі озброєнь український безпілотник посів 2 місце

Новий український безпілотник «Фантом» визнали однією з найцікавіших сучасних бойових машин, представлених на міжнародній виставці озброєнь і військової техніки IDEX-2017 в Абу-Дабі (ОАЕ)

Про це повідомляє авторитетне видання Defence Blog.

У рейтингу найцікавіших новинок у світі озброєнь український безпілотник посів 2 місце. Перше місце відвели багатоцільовій бойовій машині, зробленій в ОАЕ.

Додамо, у «Фантом» інтегрований протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр». З таким озброєнням малопомітний та мобільний «Фантом» здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 м . Окрім цього, «Фантом» укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомлялося, що в Україні розробили безпілотний міні-БТР «Фантом».

Довідка:

«Фантом» – це повнопривідний безпілотник, оснащений гібридним двигуном потужністю 30 кВт. Його максимальна швидкість – майже 40 кілометрів на годину, запас ходу – до 20 кілометрів.



Попри компактні габарити – 3 метри завдовжки та 1,5 метра завширшки, при повному завантаженні машина здатна перевезти 350 кілограмів вантажу. Вона достатньо містка, щоб транспортувати також боєприпаси та евакуювати з поля бою двох бійців.

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