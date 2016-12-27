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    Український безпілотник «Фантом» увійшов до трійки кращих бойових машин світу

    • Сьогодні, 09:49
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    У рейтингу найцікавіших новинок у світі озброєнь український безпілотник посів 2 місце

    Новий український безпілотник «Фантом» визнали однією з найцікавіших сучасних бойових машин, представлених на міжнародній виставці озброєнь і військової техніки IDEX-2017 в Абу-Дабі (ОАЕ)

    Про це повідомляє авторитетне видання Defence Blog.

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    У рейтингу найцікавіших новинок у світі озброєнь український безпілотник посів 2 місце. Перше місце відвели багатоцільовій бойовій машині, зробленій в ОАЕ.

    Додамо, у «Фантом» інтегрований протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр». З таким озброєнням малопомітний та мобільний «Фантом» здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 м. Окрім цього, «Фантом» укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь.

    Нагадаємо, у жовтні  минулого року повідомлялося, що в Україні розробили безпілотний міні-БТР «Фантом».

    Довідка:

    «Фантом» – це повнопривідний безпілотник, оснащений гібридним двигуном потужністю 30 кВт. Його максимальна швидкість – майже 40 кілометрів на годину, запас ходу – до 20 кілометрів.

    Попри компактні габарити – 3 метри завдовжки та 1,5 метра завширшки, при повному завантаженні машина здатна перевезти 350 кілограмів вантажу. Вона достатньо містка, щоб транспортувати також боєприпаси та евакуювати з поля бою двох бійців.

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