Український літак перевіз найбільший у світі двигун

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Український літак Ан-124

Ан-124 «Руслан» пролетів до місця призначення в Канаді 4 тисяч кілометрів

Український гігант Ан-124 «Руслан» доставив у північне канадське місто Ікалуїт двигун для літака Boeing-777, посадка українського літака здійснювалася за температури -29°C. Про це повідомляє прес-служба ДП Антонов.

Для доставки двигуна український літак «Руслан» подолав 4 тисячі кілометрів, приземлення пройшло вдало.

Запчастина знадобилась літаку швейцарських авіаліній, в якого першого лютого прямо під час виконання рейсу Цюріх-Лос-Анджелес відмовив один з двигунів. Боїнг здійснив аварійну посадку в Ікалуїті, Канада. Місто розташовується за Північним полярним колом.

У ДП «Анттонов» зазначають, що двигун GE90 - найбільший в світі турбовентиляторний двигун, його вага складає 8 тонн, вартість - 24 мільйони доларів.

Нагадаємо, що в Росії хочуть переманити українських авіаконструкторів та авіабудівників.