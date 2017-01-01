МЗС вимагає від Росії покарати винних у обстрілі українського літака

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Обстріляний український літак

Відповідну ноту направлено у Міністерство закордонних справ РФ

МЗС України висловило протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв’язку з обстрілом транспортного літака Військово-Морських сил Збройних сил України Ан-26, який здійснював тренувальний політ у виключній морській економічній зоні України. Відповідну заяву розміщено на сайті українського МЗС.

«Російській стороні висловлено категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, у т.ч. збройні провокації у виключній (морській) економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент та покарати винних», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», першого лютого, під час тренувального польоту був обстріляний український транспортний літак. Інцидент стався в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. РФ заперечують обстріл літака.