Український «Сбербанк» скасував обмеження на зняття готівки

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Активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові

Ліміт у 30 тис. гривень на добу діяв з 15 березня

Український «Сбербанк» скасував тимчасові обмеження з карткових рахунків для фізичних осіб. Про це повідомила прес-служба банку.

«З 14.04.2017 року скасовуються всі раніше встановлені тимчасові ліміти на здійснення готівкових та безготівкових операцій за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземній валюті. Починаючи із зазначеної дати, видача готівкових коштів, розрахунок в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет, а також перекази коштів на інші рахунки та картки будуть здійснюватися без обмежень у сумі», - повідомляється на сайті банку.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Нагадаємо, активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.