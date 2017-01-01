Українському художнику Марчуку повернули понад 100 зниклих картин
- Сьогодні, 22:29
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Фінальна стадія «операції» з повернення творів мистецтва тривала чотирі дні
Українському художнику Івану Марчуку повернули зниклі напередодні картини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.
Апостол заявив, що фінальна стадія «операції Повернення» тривала чотири днів.
Сьогодні станом на було повернуто 60 картин, а згодом художник отримав всі зниклі картини – 101 витвір мистецтва.
Як повідомляв «Главком», напередодні в українського художника Івана Марчука зникла 101 картина. Ще влітку минулого року він передав свої кращі полотна для чергової зарубіжної виставки в Іспанії, як це було і раніше, своєму агенту. Останній обіцяв влаштувати «мистецький переворот» у свідомості європейців, однак згодом зник.