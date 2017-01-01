«Укравтодор» оприлюднив середню вартість ямкового ремонту в Україні (ДОКУМЕНТ)

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В.о. голови «Укравтодору» Славомір Новак

В Державному агентстві автодоріг зазначають: підрядники повинні гарантувати не менше трьох років на свій ремонт

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оприлюднило дані про те, скільки минулого року було втрачено коштів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування. Таку інформацію «Главкому» надав в.о. голови «Укравтодору» Славомір Новак у відповіді на інформаційний запит.

За офіційними даними, найбільше грошей на ремонт доріг вдалося отримати від міжнародних фінансових організацій – 361,5 млн грн; за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії уряду протягом минулих років, – 232,8 млн грн; коштів місцевих бюджетів – 44,4 млн грн; загального фонду державного бюджету – 23,3 млн грн.

Крім цього, на капремонт доріг загального користування освоєно 1,5 млрд грн, поточний ремонт та утримання доріг – 11,1 млрд грн.

Славомір Новак зауважив, що торік середня вартість ямкового ремонту в Україні становила 309 грн/кв. м.

Високопосадовець наголосив, що гарантійний строк експлуатації окремих ділянок доріг, де виконано поточний ремонт, становить два-три роки. Наразі фахівці державного підприємства «Дорцентр» обстежують автодороги, на яких минулого року здійснювалися ремонтно-будівельні роботи.

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Як повідомляв «Главком», наприкінці березня прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення Міністерству інфраструктури та «Укравтодору» перевірити стан доріг, які було відремонтовано минулого року. Глава уряду погрожує карати винних за неякісний ремонт доріг.

Як відомо, Кабінет міністрів пропонує спрямувати кошти, які можуть вивільнитися від реструктуризації облігацій внутрішньої державної позики, що проводиться Національним банком і Міністерством фінансів, на будівництво доріг. Ідеться про суму 15 млрд гривень.

Орієнтовно загальна сума з урахуванням ресурсу від репрофайлінгу сягне близько 35 млрд грн.

З початку 2017 року на подолання ямковості на українських дорогах було спрямовано 2 мільярди гривень.