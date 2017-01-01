«Укрзалізниця» запустить чотири швидкісні маршрути

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Швидкісні поїзди планують закупити цього року

«Укрзалізниця» в 2017 році планує придбати чотири міжрегіональні швидкісні поїзди локомотивної тяги у вагонній комплектації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління компанії Войцех Бальчун.

«Рухомий склад поїздів планується використовувати для перевезення пасажирів на наступних маршрутах: у напрямку «Київ – Львів» за новим маршрутом через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, сполученням «Київ – Харків» і сполученням «Київ - Дніпро – Запоріжжя (або Красноармійськ)», «Одеса - Дніпро (сезонний, літній)», «Одеса – Львів», подовження маршруту потяга «Київ – Запоріжжя» до Мелітополя», - зазначив Бальчун.

Як повідомляв «Главком», «Укрзалізниця» також запускає додаткові потяги з Києва до Харкова та Запоріжжя. Швидкісний «Інтерсіті» курсуватиме до Запоріжжя і в зворотному напрямку щоденно, а до Харкова – по п’ятницях та неділях.