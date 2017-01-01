Укрзалізниця заявляє, що домовилася з блокувальниками в Конотопі

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Учасники блокади на Донбасі

Залізничники пообіцяли раз на місяць повідомляти про перевезення між Україною й РФ

Ситуацію з блокуванням залізниці у місті Конотоп врегулювано. З депутатами та учасниками блокування залізниці досягнуто домовленостей.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«Зокрема, залізничники домовилися надавати раз на місяць народному депутату – учаснику блокування залізниці інформацію щодо перевезених вантажів між Україною та Росією. Окрім цього, усі поїзди на прикордонній станції Хутір-Михайлівський проходять необхідні процедури прикордонного та митного контролю», - зазначається в повідомленні.

Як стверджують в «УЗ», учасники блокади погодилися не перешкоджати руху поїздів та залишити місце блокування.

«Завдяки злагодженій роботі вдалося оперативно врегулювати ситуацію та уникнути суттєвих збоїв у графіку руху поїздів. Блокування залізниці не вплинуло на рух пасажирських поїздів», - запевнили в прес-службі.

Нагадаємо, 4 березня учасники «блокади Донбасу» повідомили про відкриття нового редуту у місті Конотоп Сумської області. Вони також заявили, що планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

Поліція порушила справу за блокування залізниці, учасники акції також поскаржилися правоохоронцям на дії залізничників.