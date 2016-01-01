Уряд підготував план дій до 2020 року

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Володимир Гройсман

В основі плану розвитку України лежить економічне зростання, заявив Володимир Гройсман

Кабінет міністрів України підготував середньостроковий план дій до 2020 року. Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми маємо дуже конкретні пріоритети розвитку на 2017 рік і до 2020 року нашої держави. Це не проект, це реальний план дій, він базується на п'яти ключових пріоритетах», – сказав він.

За його словами, в основі плану розвитку України лежить економічне зростання. При цьому він зазначив, що у 2016 році економіка України зросла, але зростання має бути підсилене і пришвидшене.

«Наступна позиція, яка є надзвичайно для нас важливою, – це питання належного урядування, питання розвитку людських ресурсів нашої країни, питання безпеки та оборони», – сказав Гройсман.

За його словами, у кожному з цих секторів будуть чіткі дії уряду, які прописані у середньостроковому плані.

Нагадаємо, офіційна газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон «Про державний бюджет на 2017 рік». Закон набуває чинності з 1 січня 2017 року.

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Джерело: УНН