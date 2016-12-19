Уряд звільнив керівника Держекоінспекції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Заїка

Кабмін призначив Ігоря Яковлева тимчасово виконувачем обов'язків голови Держекоінспекції

Кабінет міністрів України відсторонив Андрія Заїку від виконання обов’язків керівника Держекоінспекції. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Ігоря Яковлева, котрий виграв конкурс на заміщення посади першого заступника голови Держекоінспекції, Кабмін призначив на посаду та поклав на нього тимчасове виконання обов'язків голови.

«Дуже сподіваюсь, що реформа служби отримає новий поштовх і стрімко набере обертів. Зі свого боку ще раз підкреслюю, що така реформа – один з ключових моїх та Урядових антикорупційних пріоритетів», - зазначив Семерак.

Як повідомлялося, в Україні створили екологічну групу, яка стежитиме за військовими навчаннями. До складу новоствореної Робочої групи увійшли представники Мінприроди, Міноборони, Державної екологічної інспекції, наукових установ Національної академії наук України, громадських організацій природоохоронного спрямування.