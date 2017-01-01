В анексованому Криму почнуть розглядати по суті справу журналіста Семени

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Журналіст Микола Семена

Проти Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії»

У підконтрольному Кремлю суді Сімферополя, 20 березня, відбудеться розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени.

Про це пише «Радіо Свобода».

Журналіст співпрацював із проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода.

Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії». Йому заборонили виїзд із півострова.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.