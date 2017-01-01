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    В анексованому Криму почнуть розглядати по суті справу журналіста Семени

    • Сьогодні, 07:42
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    Журналіст Микола Семена
    Журналіст Микола Семена

    Проти Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії»

    У підконтрольному Кремлю суді Сімферополя, 20 березня, відбудеться розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени.

    Про це пише «Радіо Свобода».

    Журналіст співпрацював із проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії».

    Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.

    Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода.

    Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії». Йому заборонили виїзд із півострова.

    Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.

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