В анексованому Криму почнуть розглядати по суті справу журналіста Семени
- Сьогодні, 07:42
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Проти Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії»У підконтрольному Кремлю суді Сімферополя, 20 березня, відбудеться розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени.
Про це пише «Радіо Свобода».
Журналіст співпрацював із проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії».
Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.
Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода.
Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії». Йому заборонили виїзд із півострова.
Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.