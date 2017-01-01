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    В Авдіївці мешкає близько 16 тисяч людей, - Жебрівський

    • Сьогодні, 01:19
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    У місті — 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору

    В Авдіївці Донецької області, в якій було оголошено надзвичайний стан через ескалацію збройного конфлікту, на сьогодні мешкає близько 16 тисяч людей.

    Про це повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    За його словами, з 16 тисяч мешканців, 2 тисячі — діти.

    «Нині в Авдіївці мешкає близько 16 тис людей. Із них 2 тисячі — діти. У місті — 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору», — написав він у Facebook.

    Жебрівський також зазначив, що наразі до охорони правопорядку у знеструмленому через обстріли місті залучили додаткові наряди національної поліції.

    Нагадаємо, через збільшення обстрілів з боку бойовиків в Авдіївці оголошено надзвичайний стан та створено Обласний координаційний центр.

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