В Авдіївці мешкає близько 16 тисяч людей, - Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У місті — 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору

В Авдіївці Донецької області, в якій було оголошено надзвичайний стан через ескалацію збройного конфлікту, на сьогодні мешкає близько 16 тисяч людей.

Про це повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, з 16 тисяч мешканців, 2 тисячі — діти.

«Нині в Авдіївці мешкає близько 16 тис людей. Із них 2 тисячі — діти. У місті — 153 багатоповерхових будинки та 3,5 тис будинків приватного сектору», — написав він у Facebook.

Жебрівський також зазначив, що наразі до охорони правопорядку у знеструмленому через обстріли місті залучили додаткові наряди національної поліції.

Нагадаємо, через збільшення обстрілів з боку бойовиків в Авдіївці оголошено надзвичайний стан та створено Обласний координаційний центр.