Заступник Жебрівського заявив, що газ в Авдіївці є на найближчі години

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Найближчим часом у місті буде запущено генератор для забезпечення циркуляції в системі теплопостачання для запобігання розморожування системи

Газ в обстрілюваний Авдіївці Донецької області є на найближчі години.

Про це повідомив заступник керівника Донецької обласної держадміністрації Євген Вілінський.

За його словами, найближчим часом у місті буде запущено генератор для забезпечення циркуляції в системі теплопостачання для запобігання розморожування системи.

Крім того він зазначив, що в Авдіївці чекають на дозвіл Спільного центру контролю та координації на початок відновлювальних робіт. Вілінський також додав, що запит на це було відправлено одразу після знеструмлення міста.

Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.