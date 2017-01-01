Українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою

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Штурмові дії з боку бойовиків тривають сьогодні із самого ранку

Особовий склад Збройних сил України під час зіткнення з ворогом у районі Авдіївки діяв чітко та вміло, що дало можливість захопити опорний пункт противника.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомили в управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони.

Він зазначив, що штурмові дії продовжилися сьогодні зранку.

«Вночі було спокійніше, але сьогодні вранці знову розпочалася активна фаза», – сказав міністр оборони України.

«Обстріли ворог веде із заборонених засобів, зокрема це танки та артилерія», – додав Полторак.

Нагадаємо, в Авдіївку, яка вже третю добу потерпає від обстрілів проросійських терористів, додатково спрямовано зведений загін поліцейських.

29 січня, близько п'ятої години ранку, в районі авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО п'ятеро українських військових загинули, дев'ятьох поранено і ще чотирьох травмовано.

30 січня у штабі АТО повідомили про загибель ще двох бійців.

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