В Авдіївці ремонтники відновили водопостачання

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В Авдіївці залишається потреба у будівельних матеріалах

В Авдіївці для жителів міста відновили водопостачання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Станом на 16:З0 6 лютого в Авдіївці відновлено водопостачання для мешканців міста», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у прифронтовій Авдіївці залишається потреба у будівельних матеріалах.

Про це розповів радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.

«Будівельні матеріали зараз дуже необхідні. І потрібно, як то кажуть, широкого профілю, для того, щоб стало можливим ремонтувати пошкодження. Адже за дорученням (президента України. – Ред.) Петра Порошенка (голові Донецької ВЦА. – Ред.) Павлу Жебрівському було сказано, щоб відновлювали не лише ті будівлі, які було пошкоджено останніми днями, а й ті, що зазнали руйнувань починаючи з 2014 року, з початку бойових дій. І це не лише в Авдіївці, а й у Мар’їнці, Красногорівці», – додав Пограничний.

Також він повідомив, що для Авдіївки продовжує надходити гуманітарна допомога.

«Дуже багато гуманітарної допомоги зараз надходить до міста Авдіївка. Станом на сьогодні, на восьму годину ранку, починаючи з останнього привозу, до Краматорська надійшло понад 30 вантажівок і машини продовжують надходити. Сьогодні це ще понад десяток автомобілів. За дорученням президента Петра Порошенка та за дорученням голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського від Бахмута, Світлодарська до Маріуполя, тобто по всій лінії розмежування розподіляти гуманітарну допомогу. І надходить вона з усіх міст України», – розповів він.

Нагадаємо, до централізованого електропостачання підключили всіх жителів Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в Авдіївці знову запрацюють усі дитсадочки.

6 лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі.

Як відомо, минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів було пошкоджено 12 будинків.

Нагадаємо, що 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, Авдіївка залишилася без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.

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