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    У вівторок в Авдіївці знову запрацюють усі дитсадочки

    • Сьогодні, 16:55
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    Сьогодні частину дошкільних закладів Авдіївки вже запустили в роботу

    Частина дитячих садочків відновила роботу вже сьогодні, планується, що у вівторок уже всі дошкільні заклади функціонуватимуть у штатному режимі. Про це розповів радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.

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    «Оскільки дошкільні заклади потрібно підготувати до роботи, тому якусь частину дошкільних закладів запустили в роботу вже сьогодні. На завтра всі дитячі садочки повинні бути в роботі і працювати в штатному режимі», – розповів Пограничний.

    Нагадаємо, 6 лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі.

    Як відомо, минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів було пошкоджено 12 будинків.

    Також сьогодні вдень Авдіївці повернули світло.

    Нагадаємо, що 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, Авдіївка залишилася без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.

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    Джерело: УНН
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