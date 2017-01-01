У вівторок в Авдіївці знову запрацюють усі дитсадочки
- Сьогодні, 16:55
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Сьогодні частину дошкільних закладів Авдіївки вже запустили в роботу
Частина дитячих садочків відновила роботу вже сьогодні, планується, що у вівторок уже всі дошкільні заклади функціонуватимуть у штатному режимі. Про це розповів радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
«Оскільки дошкільні заклади потрібно підготувати до роботи, тому якусь частину дошкільних закладів запустили в роботу вже сьогодні. На завтра всі дитячі садочки повинні бути в роботі і працювати в штатному режимі», – розповів Пограничний.
Нагадаємо, 6 лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі.
Як відомо, минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів було пошкоджено 12 будинків.
Також сьогодні вдень Авдіївці повернули світло.
Нагадаємо, що 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, Авдіївка залишилася без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.
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