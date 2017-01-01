У вівторок в Авдіївці знову запрацюють усі дитсадочки

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Сьогодні частину дошкільних закладів Авдіївки вже запустили в роботу

Частина дитячих садочків відновила роботу вже сьогодні, планується, що у вівторок уже всі дошкільні заклади функціонуватимуть у штатному режимі. Про це розповів радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.

«Оскільки дошкільні заклади потрібно підготувати до роботи, тому якусь частину дошкільних закладів запустили в роботу вже сьогодні. На завтра всі дитячі садочки повинні бути в роботі і працювати в штатному режимі», – розповів Пограничний.

Нагадаємо, 6 лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі.

Як відомо, минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів було пошкоджено 12 будинків.

Також сьогодні вдень Авдіївці повернули світло.

Нагадаємо, що 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, Авдіївка залишилася без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.

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