В БПП назвали імена головних кандидатів у лідери фракції - ЗМІ

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Ірина Луценко та Артур Герасимов Фото: Цензор.НЕТ

Луценко заявила, що не претендує на посаду голови фракції БПП

Найбільш ймовірними кандидатами на посаду нового голови парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» є Ірина Луценко та Артур Герасимов.

Про це повідомило джерело в Адміністрації президента України, пише Укрінформ.

«Найбільш ймовірними кандидатами на посаду голови, які зараз розглядаються всередині фракції, є Ірина Луценко та нинішній представник президента в Раді Артур Герасимов», - зазначив співрозмовник.

У свою чергу народний депутат, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко спростовує інформацію про її наміри очолити керівництво фракції, передає УНН з посиланням на прес-службу фракції.

«Чутки в кулуарах Верховної Ради та нічим не підтверджена інформація у ЗМІ про те, що я претендую на посаду голови фракції БПП у Верховній Раді, не відповідають дійсності», — заявила Луценко.

Член фракції Ірина Фріз раніше розповіла, що обговорення кандидатур на посаду голови фракції може відбутися на наступному засіданні фракції.

Нагадаємо, заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко заявив, що Гринів складає повноваження голови фракції.

Зазначимо, нещодавно Березенко в інтерв’ю «Главкому» спростовував чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів.

«Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - стверджував нардеп.