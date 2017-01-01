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    Гринів залишив посаду керівника фракції БПП – нардеп

    • Вчора, 23:18
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    Ігор Гринів
    Ігор Гринів

    Наразі не повідомляється, хто замість Гриніва очолить фракцію у парламенті

    Лідер парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Гринів залишив свою посаду.

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    Про це народний нардеп від БПП Сергій Березенко заявив у програмі «Лівий берег з Сонею Кошкіною» на 24 Каналі.

    За словами Березенка, Ігор Гринів про відповідне рішення заявив на нараді фракції.

    Про те, хто замість нього очолить фракцію у парламенті, Сергій Березенко не розповів.

    Цілком можливо, що це буде Ірина Геращенко або Ірина Луценко.

    Зазначимо, нещодавно заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» спростовував чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів.

    «Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - стверджував нардеп.

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