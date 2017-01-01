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    В Лондоні затримано підозрюваного у підготовці теракту

    • Сьогодні, 01:43
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    Аеропорту Гатвік
    Аеропорту Гатвік

    Чоловіка затримали в аеропорту після прильоту з Іраку

    У лондонському аеропорту Гатвік правоохоронці затримали 44-річного жителя графства Хартфордшир за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє Sky News.

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    «44-річний чоловік з Хартфордшира був заарештований в аеропорту Гатвік за підозрою в підготовці терористичних актів», - йдеться в повідомленні.

    Чоловік прибув рейсом з Іраку, після приземлення поліція провела перевірку, за результатами якої було прийнято рішення про затримання.

    Затриманого доставили в центральну станцію поліції Лондона, де він перебуває під вартою.

    Як повідомляв «Главком»,  на початку лютого під час антитерористичної операції в Туреччині поліція виявила близько 400 підозрюваних в зв'язках з угрупованням «Ісламська держава» (ІДІЛ).

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