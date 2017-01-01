В Лондоні затримано підозрюваного у підготовці теракту

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Аеропорту Гатвік

Чоловіка затримали в аеропорту після прильоту з Іраку

У лондонському аеропорту Гатвік правоохоронці затримали 44-річного жителя графства Хартфордшир за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє Sky News.

«44-річний чоловік з Хартфордшира був заарештований в аеропорту Гатвік за підозрою в підготовці терористичних актів», - йдеться в повідомленні.

Чоловік прибув рейсом з Іраку, після приземлення поліція провела перевірку, за результатами якої було прийнято рішення про затримання.

Затриманого доставили в центральну станцію поліції Лондона, де він перебуває під вартою.

Як повідомляв «Главком», на початку лютого під час антитерористичної операції в Туреччині поліція виявила близько 400 підозрюваних в зв'язках з угрупованням «Ісламська держава» (ІДІЛ).