У «ДНР» розповіли, хто «контролюватиме» захоплені бойовиками українські підприємства

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«Націоналізоване» ПрАТ «Футбольний клуб «Шахтар» Рината Ахметова контролюватиме так зване міністерство внутрішніх справ «ДНР»

«Рада міністрів» терористичного угруповання «ДНР» назвала структури, які контролюватимуть українські підприємства на тимчасово окупованій території Донбасу та впроваджуватимуть на них так звану зовнішню адміністрацію.

Як повідомляється на сайті «ради міністрів «ДНР», стежити за підприємствами будуть різні квазівідомства або «компанії», створені терористами.

Так, псевдоструктуру «Внешнеторгсервис» призначено «тимчасовим адміністратором» філії «Метарургічний комплекс» ПрАТ «Донецьксталь», ПрАТ «Макіївкокс» ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод», макіївської філії ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод», ПАТ «Харцизький трубний завод», ПАТ «Ер Лікід», ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром» і ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат».

«Міністерство промисловості і торгівлі» контролюватиме роботу у концерні «Стирол», ПАТ «Донецккос», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», Донецький електротехнічний завод і ПрАТ «Донецьксталь – Металургійний завод «Донецьк».

ПАТ «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», ТОВ «Моспінське ВПП», ПрАТ «ЦЗФ «Колосниковська», ТОВ «ДТЕК Сервіс», ТОВ «Електроналадка», Орендне підприємство «Шахта ім. А.Ф. Засядька», «Зуєвська ТЕС» (ТОВ «Східенерго»), ДТЕК «Високовольтні мережі», ПЕМ-ДТЕК «Енерговугілля» і ДТЕК «Донецькобленерго» забрало під свій «контроль» «міністерство вугілля та енергетики «ДНР».

«Міністерство транспорту» стало «тимчасовим адміністратором» ТОВ «Інвест – Транс», ТОВ «РосУкрТранс».

«Міністерство зв'язку «ДНР» отримало ТОВ «Трімоб» ПАТ «Укртелеком» і ТОВ «Астеліт» (ТОВ «Лайфселл»); «міністерство освіти і науки» – ТОВ «Донецька міжнародна школа «Григорівська». Контроль за введенням тимчасової адміністрації в ТОВ «Редакція газети «Донецькі новини» здійснюватиме «міністерство інформації», HarvEast Holding – «міністерство аграрної політики і продовольства», ТОВ «Донбас Арена» – «міністерство молоді, спорту і туризму», ТОВ «Готель «Донбас-Палас» і ТОВ «Проект-2012 (Готель Парк Інн Донецьк)» – «міністерство економічного розвитку».

Так зване міністерство доходів і зборів тепер відповідає за ТОВ «Метінвест-СМЦ», ТОВ «Комплекс Пушкінський», «Корпорацію міжрегіональний промисловий союз» ПАТ «Українська акціонерна страхова «АСКА», ПАТ «ПУМБ», ТОВ «7 лінія».

За ПрАТ «Футбольний клуб «Шахтар» СТБ «Кірша» і ПрАТ «Люкс» – «міністерство внутрішніх справ» терористичної «ДНР».

Нагадаємо, СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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