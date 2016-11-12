В «Главкомі» прес-конференція: «Проект Twinning «Впровадження досвіду ЄС для захисту прав і свобод в Україні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є основним Бенефіціаром Проекту Twinning

Сьогодні, 3 лютого, о 10:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Проект TWINNING«Впровадження кращого європейського досвіду з метою інституційного потенціалу секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини для захисту прав і свобод людини».

Запрошені гості:

Хюґ Мінґареллі, Надзвичайний і Повноважний Посол, голова Представництва Європйеського Союзу в Україні;

Валерія Лутковська, Уповноважений ВРУ з прав людини;

Маріус Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні;

Дайніус Жалімас, Голова Конституційного суду Литовської Республіки.

Учасники прес-конференції розкажуть про початок імплементації нового Проекту Twinning за фінансової підтримки ЄС.

Загальною метою Проекту Twinning ЄС є забезпечення ефективного попередження і реагування на порушення прав людини шляхом посилення інституційного потенціалу Інституту омбудсмена як дієвого механізму парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні з урахуванням кращих європейських практик.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є основним Бенефіціаром цього Проекту Twinning. Проект буде впроваджуватися протягом 24 місяців і фінансуватиметься Програмою ЄС Європейського інструменту сусідства (ЄІС).

Проектна пропозиція, підготовлена Офісом Омбудсмена Сейму Литовської Республіки, Офісом Омбудсмена з питань рівних можливостей (Литовська Республіка), Державною інспекцією з питань захисту персональних даних (Литовська Республіка), Інститутом права Литовської Республіки, Вільнюським університетом (Литовська Республіка), Інститутом прав людини Людвіга Больцмана (Австрія) і Центральним агентством з управління проектами (Литовська Республіка), була обрана для реалізації Проекту у співпраці з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: