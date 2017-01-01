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    В ході зіткнень в центрі Києва побили нардепа Соболєва

    • Сьогодні, 21:33
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    У ході зіткнень постраждали щонайменше 10 осіб

    В ході зіткнень в центрі Києва побили народного депутата Єгора Соболєва. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Вітаю Президента Порошенка та міністра внутрішніх справ Авакова. Стягнув в район Банковій кілька тисяч правоохоронців. Цим панам вдалося розірвати мітинг людей, які виступають проти торгівлі з окупованими територіями, затримати кількох, декількох зробити клієнтами швидкого, а головне розбити намет, який ми хотіли встановити на розі Банкової та Інститутської. Блискуча перемога нової поліції разом з Нацгвардією», - написав нардеп.

    За словами Соболєва, він намагався зупинити бійку між протестувальниками та правоохоронцями, передає Громадське.

    У той же час повідомляється, що Соболєв застосував силу щодо поліцейського.

    Командира батальйону «ОУН» Миколу Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу.

    Близько 19-ї години неділі між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки на вулиці Інститутській. Правоохоронці не дозволили розмістити мітингувальникам намет біля Адміністрації президента. Потім частина активістів рушили з урядового кварталу в центр міста.

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