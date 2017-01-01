В InformNapalm розповіли, хто стоїть за антиукраїнськими протестами в Польщі

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Антиукраїнська акція в Польщі

Головною акцією Костянтина Затуліна мав бути держпереворот в Чорногорії, але він провалився

Після того, як Костянтин Затулін закрив «кримське питання», його Інститут СНД почав активно працювати по Східній Європі. Про це в ефірі «5 каналу» заявив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

«Після того, як пан Затулін закрив кримське питання, Інститут СНД почав досить активно працювати по Східній Європі загалом. Головною акцією пана Затуліна мав бути мінідержпереворот в Чорногорії. Але, як він провалився, Польща стала месією для пана Затуліна, щоб показати кремлівським чинам, що він буде приєднувачем Польщі», – заявив Макарук.

Нагадаємо, у польському Перемишлі 10 грудня учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», що відбувся під патронатом мера міста, кричали «Смерть українцям».

Мер польського міста Перемишль Роберт Хома потрапив до списку персон нон-ґрата в Україні, йому заборонено в'їзд до країни на 5 років.Як повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, мерові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах.

Раніше повідомлялося, що українські хакери отримали доступ до комп'ютера білоруса, який активно займався організацією антиукраїнських акцій в Польщі та інших країнах Східної Європи.

Волонтери InformNapalm опублікували переписку, яку отримали від українських хактівістів «Кіберхунти» і «Українського Кіберальянсу».