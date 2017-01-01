Білорус, який воював за Україну в АТО, отримав статус біженця в Польщі

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Білоруси в АТО

Рустам Док не зміг добитись українського громадянства

Громадянин Білорусі, який воював у зоні АТО на боці України і не зміг отримати обіцяний український паспорт, отримав статус біженця у Польщі.

Інтерв’ю з білорусом на прізвисько Рустам Док опубліковане на сайті радіо RMF FM.

Рустам Док, який у Білорусі вивчав в університеті інформатику, поїхав захищати Україну на Донбасі ще у 2014 році.

«Український паспорт – це перше, що нам, іноземцям, обіцяли в батальйоні. Нам розповідали, що ми отримаємо українські паспорти, бо без них не зможемо офіційно воювати. Ми відповіли: добре, нехай так, але нічого не отримали, нас ошукали», - розповів він.

За словами білоруса, коли закінчився термін його легального перебування в Україні, він безуспішно намагався отримати паспорт або притулок, щоб уникнути депортації. При цьому його дані виявилися опубліковані в інтернеті. Повернутися до Білорусі він не міг, оскільки КДБ публічно заявив, що для Білорусі він і йому подібні є найманцями і вдома на них чекає покарання.

За його словами, у серпні 2016 року він перетнув кордон з Польщею і звернувся до прикордонників з проханням про притулок. Після цього його відправили в охоронюваний табір для іноземців у Перемишлі, де білорус провів чотири місяці, доки польська влада перевіряла правдивість наданої ним інформації.

«У грудні 2016 року мені повідомили, що я їду у звичайний відкритий табір в Бялий Подляській. У вівторок я отримав рішення про надання статусу біженців» - розповів Рустам Док.

«Процес тривав півроку, вважаю, що це недовго, адже деякі чекають по кілька років», - додав він.