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    В Іспанії російський танкер протаранив рибальське судно: двоє моряків зникли безвісти

    • Вчора, 23:53
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    Місце зіткнення
    Місце зіткнення

    Зіткнення сталось неподалік Барселони

    В Іспанії двоє моряків рибальського судна були травмовані, ще двоє пропали безвісти після зіткнення їхнього судна з російським танкером. Про це з посиланням на El Mundo повідомляє «Ліга нет».

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    За попередньою інформацією, рибальське судно після зіткнення затонуло. Постраждалі моряки отримали несерйозні травми, зазначає видання.

    34-річний марокканець і 37-річний сенегальський моряк вважаються зниклими безвісти, до їх пошуків залучені водолази з цивільної гвардія.

    Видання Europa Press з посиланням на свої джерела повідомляє, що, попередньо, іспанське судно протаранив російський танкер Мідволга 2.

    Відомо, що інцидент стався неподалік Барселони.

    До слова, рейдовий тральщик ВМС Збройних сил України «Генічеськ» разом з кораблями з'єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО № 2 у визначеному районі Чорного моря бере участь у спільних тренуваннях

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