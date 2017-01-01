В Іспанії російський танкер протаранив рибальське судно: двоє моряків зникли безвісти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце зіткнення

Зіткнення сталось неподалік Барселони

В Іспанії двоє моряків рибальського судна були травмовані, ще двоє пропали безвісти після зіткнення їхнього судна з російським танкером. Про це з посиланням на El Mundo повідомляє «Ліга нет».

За попередньою інформацією, рибальське судно після зіткнення затонуло. Постраждалі моряки отримали несерйозні травми, зазначає видання.

Dos ferits lleus i dos desapareguts en el xoc entre el mercant Midvolga 2 i el pesquer d'arrossegament El Fairell https://t.co/tDdtzeuSUa pic.twitter.com/qHRjNIwHUb — 324.cat (@324cat) 20 марта 2017 г.

34-річний марокканець і 37-річний сенегальський моряк вважаються зниклими безвісти, до їх пошуків залучені водолази з цивільної гвардія.

Видання Europa Press з посиланням на свої джерела повідомляє, що, попередньо, іспанське судно протаранив російський танкер Мідволга 2.

Відомо, що інцидент стався неподалік Барселони.

До слова, рейдовий тральщик ВМС Збройних сил України «Генічеськ» разом з кораблями з'єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО № 2 у визначеному районі Чорного моря бере участь у спільних тренуваннях