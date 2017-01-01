В Єгипті археологи знайшли фрагменти статуї фараона Рамзеса II

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Знайдена статуя

Статую вдалось знайти у грунтових водах в Каїрі

Група археологів з Єгипту і Німеччини знайшла в Каїрі фрагменти статуї фараона Рамзеса II.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Фрагменти статуї були виявлені недалеко від руїн палацу Рамзеса II в стародавньому місті Гелиополь, який зараз є частиною Каїра.

За словами вчених, від статуї залишилися частина голови і бюст. Їх знайшли у грунтових водах.

До слова, на острові Гоцо, який входить до Мальтійського архіпелагу, обвалилась легендарна скеля у формі арки відома із телесеріалу «Гра престолів».