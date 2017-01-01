В Ємені внаслідок авіаудару загинули 20 мирних жителів

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Ємен, архівне фото

Під обстріл потрапила частина ринку

Щонайменше 20 цивільних людей загинули в результаті удару військово-повітряних сил аравійської коаліції на заході Ємену.

Про це повідомляє інформагенція AFP.

Зазначається, що метою удару були позиції повстанців поблизу міста Кхука, однак ті почали рухатися у бік місцевого ринку. Частина території ринку потрапила під обстріл. В результаті нальоту було також вбито шістьох повстанців.

Підтримуваний Саудівською Аравією президент Ємену Абедраббо Мансур Хаді заявив, що повстанці використали цивільних як «людський щит», повідомляє AFP з посиланням на неназваного військового чиновника.

Аравійська коаліція під проводом Саудівської Аравії проводить операцію проти шиїтських повстанців «Хутті» з 2014 року, коли вони захопили столицю Ємену, місто Санаа.

Під час бойових дій у цій країні загинули понад 10 тисяч цивільних і близько 3 мільйонів втратили домівки.

Як повідомляв «Главком», нещодавно авіація Асада завдала чергового удару по районах, підконтрольних опозиції в Ідлібі і Хомсі. Внаслідок обстрілів загинули 9 мирних жителів, ще були 27 поранені.