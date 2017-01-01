В Казані локалізували пожежу на пороховому заводі
- Сьогодні, 22:27
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Пожежа охоплювала 400 квадратних метрів
Пожежникам вдалося локалізувати пожежу на Казанському пороховому заводі. Близько годину тому рятувальники ліквідувати відкрите горіння в цеху.
Про це повідомляє ТАСС.
Пожежа охоплювала 400 квадратних метрів, за попередніми даними загинула одна людина.
Видання зазначає, що пожежу гасять 99 осіб і 34 одиниці техніки. Очевидці стверджують, що після виникнення пожежі стався вибух.
Варто відмітити, що Ростехнагляд 21 березня назвав Казанський пороховий завод одним з найбільш проблемних підприємств в аварійному сенсі. За словами керівника Приволзького управління Ростехнагляду, за минулий рік на заводі сталося три аварії.
21 грудня минулого року на території порохового заводу сталася пожежа з частковим обваленням однієї з будівель, в результаті якого одна людина загинула і одна постраждала. У червні 2016 року в результаті пожежі на заводі сильні опіки отримали троє працівників. У січні 2016 року у заводі сталося схожа подія.
Довідка:
Казанське підприємство - найстаріший пороховий завод в РФ. Його основна продукція - порох і метальні заряди для стрілецької зброї, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою, спортивних і мисливських патронів.
Нагадаємо, що повідомлення про пожежу на Казанському заводі надійшло о 20.27 мск.