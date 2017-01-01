В Казані локалізували пожежу на пороховому заводі

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Пожежа на заводі

Пожежа охоплювала 400 квадратних метрів

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу на Казанському пороховому заводі. Близько годину тому рятувальники ліквідувати відкрите горіння в цеху.

Про це повідомляє ТАСС.

Пожежа охоплювала 400 квадратних метрів, за попередніми даними загинула одна людина.

Видання зазначає, що пожежу гасять 99 осіб і 34 одиниці техніки. Очевидці стверджують, що після виникнення пожежі стався вибух.

Варто відмітити, що Ростехнагляд 21 березня назвав Казанський пороховий завод одним з найбільш проблемних підприємств в аварійному сенсі. За словами керівника Приволзького управління Ростехнагляду, за минулий рік на заводі сталося три аварії.

21 грудня минулого року на території порохового заводу сталася пожежа з частковим обваленням однієї з будівель, в результаті якого одна людина загинула і одна постраждала. У червні 2016 року в результаті пожежі на заводі сильні опіки отримали троє працівників. У січні 2016 року у заводі сталося схожа подія.

Довідка:

Казанське підприємство - найстаріший пороховий завод в РФ. Його основна продукція - порох і метальні заряди для стрілецької зброї, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою, спортивних і мисливських патронів.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу на Казанському заводі надійшло о 20.27 мск.