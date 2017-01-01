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    В Києві СБУ виявила нарколабораторію

    • Сьогодні, 07:41
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    Амфетамін
    Амфетамін

    Організатор наркобізнесу також переховував арсенал зброї

    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили в Києві нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін. Як повідомили правоохоронці, організатором наркобізнесу виявився 37-річний киянин, який розмістив обладнання для виготовлення психотропів у своїй квартирі в Дарницькому районі столиці.

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    Щомісяця правопорушники збували дилерам до п’яти кілограмів амфетамінів, вартість яких на «чорному» ринку сягає понад 750 тисяч гривень. Під час обшуків у помешканнях, гаражі та автомобілях організатора лабораторії правоохоронці вилучили триста грамів амфетаміну, шість гранат «Ф-1»та «РГД-5» із запалами, дві чотирьохсот грамові тротилові шашки, дві пачки набоїв калібру 7,62 мм, друковані інструкції з виготовлення наркотичних та вибухових речовин, а також речовини та обладнання необхідні для виробництва психотропів.

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    В Києві СБУ виявила нарколабораторію
    В Києві СБУ виявила нарколабораторію
    В Києві СБУ виявила нарколабораторію
    В Києві СБУ виявила нарколабораторію

    Організатору наркобізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

    Також в СБУ додають, що вчора на Хмельниччині виявлено ще три нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та затримано директора одного з державних підприємств Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області, який привласнив майже три мільйони державних коштів. Чоловік намагався втекти на територію тимчасово окупованого Криму.

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