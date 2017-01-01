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    З Майдану відправився автобус для блокади Донбасу

    • Сьогодні, 01:58
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    Добровольці блокади
    Добровольці блокади

    Активісти вирішили приєднатися до блокувальників на сході після Народного Віче в Києві

    По завершенню Віче на Майдані Незалежності, організованого учасниками блокади Донбасу, на схід відправився автобус з активістами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Семен Семенченко.

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    «Віче на Майдані Незалежності. Згадали друзів з Майдану, пом’янули Героїв Небесної Сотні. Кияни підтримали Штаб блокади торгівлі з окупантами. З Майдану на редути Блокади пішов перший автобус з добровольцями. Сьогодні ми були серед своїх. Низький уклін вам, волонтери і добровольці», — написав нардеп.

    Як відомо, вчора ввечері у центрі Києва на Майдані Незалежності завершили мітинг, організований прихильниками блокади Донбасу. На захід прийшло близько 500 активістів

    Акція тривала близько однієї години, мітинг обійшовся без конфліктів і бійок.

    Організатори мітингу закликали присутніх приєднатися до блокади залізничних колій на лінії розмежування на Донбасі і просили перерахувати гроші їм на банківську карту.

    В понеділок через блокаду Донбасу зупинився Єнакіївський металургійний завод та ПАТ «Краснодонвугілля».

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