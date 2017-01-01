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    В Киргизстані 17 січня оголошено днем жалоби

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    Місце падіння літака
    Місце падіння літака

    Державні органи Киргизстану вживають заходи з надання підтримки сім'ям загиблих і постраждалим

    Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв підписав указ про оголошення 17 січня у днем жалоби за загиблими в результаті аварії вантажного літака «Боїнг-747» під Бішкеком.

    «16 січня 2017 року внаслідок авіакатастрофи в Чуйській області розбився вантажний літак «Боїнг-747». Авіакатастрофа спричинила численні людські жертви і стала важкою втратою для всього народу Киргизстану. Державні органи КР вживають заходи з надання підтримки сім'ям загиблих і постраждалим», - йдеться в документі.

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    У день жалоби на всій території Киргизстану, будівлях дипломатичних і консульських представництв за кордоном приспустять державні прапори країни.

    Установ культури і телерадіокомпаніям КР скасують розважальні заходи і передачі в день трауру, пише ІА «24.kg».

    Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблих

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