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В «ЛНР» заявили, що не злякалися відключення електрики

Після припинення електроживлення «ЛНР» Луганськ буде отримувати енергію з Росії.

Про це заявила заступник директора «Луганського енергетичного об’єднання» Олена Богодух.

За її словами, бойовики «ЛНР» підготувалися до відключення і будуть отримувати енергію з Росії.

При цьому, вони залишаться винними ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 5 млрд грн. за поставлену в 2014-17 роках енергію.

Раніше повідомлялось, в «ЛНР» заявили, що не злякалися відключення електрики. Як заявляють в «ЛНР», для перепідключення представникам угруповання вистачить чотирьох годин.

Нагадаємо, що нещодавно тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.

Джерело: Громадське радіо